La murga uruguaya «Falta la Papa» llega a Concordia tras su consagración en Paysandú

El espectáculo propone un recorrido dinámico por diversos sketches y situaciones que buscan interpelar al espectador a través de la ironía, con una puesta en escena, música y letras que no descuidan el valor estético y el entretenimiento.

Un regreso con el respaldo del éxito

La agrupación arriba a la ciudad en un momento de plena consolidación artística. Recientemente, «Falta la Papa» obtuvo el Primer Premio en el Concurso de Murgas de Paysandú y el galardón al Mejor Espectáculo de Carnaval, posicionándose como uno de los proyectos más sólidos del género en ambas orillas del río Uruguay.

El palmarés de la agrupación incluye, además, los premios a Mejor Maquillaje de Murgas, la mención a Mejor Maquillaje de Carnaval (general), el reconocimiento a la Mejor Voz Masculina de Carnaval (otorgado a Germán Figueroa) y el premio a la Mejor Letra. Estas distinciones avalan tanto la calidad técnica de sus arreglos vocales como la profundidad lírica de su propuesta, factores que han cautivado tanto a jurados especializados como al público general.

La presentación de «Falta la Papa» será este sábado 21 de marzo, a las 23 hs en el Espacio Cultural Arandú, La Rioja 468. Quienes deseen consultar más información pueden hacerlo por WhatsApp: 345 5083972 o por Instagram: @espaciocultural_arandu