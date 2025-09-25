La música de Chajarí Rock llega a Villa del Rosario para su aniversario

El espectáculo tendrá lugar en plaza José Manuel Estrada de Villa del Rosario, en el marco de los festejos de su 142º Aniversario. Más de 50 músicos en escena entonarán un repertorio repleto de clásicos del rock nacional, con composiciones de Charly García, La Mancha de Rolando, La Renga, Los Tipitos, Las Pelotas, Attaque 77, Divididos, Los Redondos, entre otros.

Se trata de un recital multitudinario en vivo y al aire libre, donde más de 50 músicos de nuestra ciudad interpretarán un repertorio de canciones del rock nacional, repitiendo la experiencia llevada a cabo en la Estación del Ferrocarril de Chajarí el domingo 30 de marzo del presente año, con un agregado sorpresa para esta fecha, con participaciones especiales. Los chajarienses podrán disfrutar también del evento, contando con la posibilidad de trasladarse en colectivo, partiendo desde el Centro Cultural «Constantino Caballaro», mediante reserva al 341 7190299. También habrá otro servicio desde la terminal de Ómnibus a las 19:30 horas, brindado por el Gobierno de Villa del Rosario.

Esta súper banda está integrada por bajistas, guitarristas, bateristas y cantantes, acompañados en teclado y saxo por el reconocido músico local Mario Retamozo. Cabe recordar que la convocatoria general a cantantes y músicos para participar del Chajarí Rock estuvo abierta del 3 al 10 de febrero pasado. La misma fue llevada a cabo por el Gobierno de Chajarí, por intermedio de la Dirección de Cultura, convocando a músicos en actividad o de nivel avanzado interesados en participar de manera gratuita de una propuesta novedosa para nuestra región, que al parecer vino para quedarse. Cada grupo de instrumentos viene trabajando con un coordinador y un cronograma de ensayos. También se realizan ensayos generales con todos los participantes.