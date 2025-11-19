La Nación adjudicó la concesión de la Autovía 14, el puente Rosario–Victoria y la Ruta A015 en Concordia

Dentro del Tramo Oriental, adjudicado a la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A., se encuentran las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. La Autovía José Gervasio Artigas es el principal corredor vial que conecta el norte entrerriano y la región de Salto Grande con Buenos Aires y Brasil, mientras que la A015 constituye el vínculo directo entre Concordia y el Puente Internacional.

Por otra parte, el Tramo Conexión quedó en manos del consorcio integrado por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A., grupo que tendrá a su cargo la operación del Puente Rosario–Victoria, una infraestructura clave que articula el tránsito entre Entre Ríos, Santa Fe y los puertos del Gran Rosario.

Un corredor clave para Concordia y la región de Salto Grande

La adjudicación tiene un fuerte impacto en la región de Concordia, ya que tanto la Ruta 14 como la A015 integran el corredor del Mercosur y concentran tránsito internacional, turismo, transporte pesado, trabajadores fronterizos y acceso al Complejo Hidroeléctrico Salto Grande.

Según el documento oficial, este corredor “forma parte de uno de los principales ejes logísticos del país”, articulando cuatro pasos fronterizos y conectando directamente con Brasil y Uruguay. Con la nueva concesión, el Gobierno nacional busca garantizar mantenimiento, servicios y obras de mejora sin aportes del sector público, eliminando el esquema deficitario previo.

Qué falta definirse

La Resolución 80/2025 no precisa todavía una fecha para la reanudación del cobro de peaje en los tramos adjudicados, ni detalla cómo se reorganizará el sistema de mantenimiento y servicios viales sobre la Autovía 14. Esos puntos quedarán sujetos a los contratos finales con cada concesionaria.

La Etapa I y lo que viene

La Red Federal de Concesiones contempla más de 9.000 kilómetros a licitar en fases sucesivas. Esta primera etapa, de 741 kilómetros, constituye la columna vertebral del corredor mesopotámico, incluyendo rutas y puentes que soportan el mayor flujo internacional del país.

En Concordia, la atención está puesta especialmente en la Ruta A015 y en la Autovía 14, trazas fundamentales para el comercio regional, el turismo y el tránsito diario entre ambas orillas del río Uruguay.

(Foto, estado actual de la ruta A015)