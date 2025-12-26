La Nación destacó los aportes de la Cooperativa Eléctrica de Concordia para evitar que miles de usuarios pierdan los subsidios

Desde la Cooperativa se fundamentó el planteo señalando que el nuevo régimen de subsidios se apoya en el Registro de Acceso a Subsidios de la Energía (RASE), el cual presenta serios y graves errores de exclusión de usuarios, ya sea por la falta de realización del trámite de inscripción o por inconsistencias y errores en la carga de datos.

En ese sentido, se puso de relieve que una proporción significativa de los potenciales beneficiarios enfrenta dificultades objetivas para acceder, comprender o completar los procesos de registración digital, debido a razones etarias, socioeconómicas, de conectividad, alfabetización digital o disponibilidad de dispositivos. La situación resulta especialmente crítica para personas mayores, personas con discapacidad, hogares de bajos ingresos y residentes en zonas rurales o periurbanas con conectividad limitada, para quienes los canales exclusivamente digitales representan una barrera prácticamente insalvable.

La Cooperativa advirtió además que este inconveniente, sumado al proceso de sinceramiento de costos de la energía, ha provocado que muchos usuarios enfrenten serias dificultades de pago, afectando la regularidad en el acceso a un servicio esencial y derivando, en algunos casos, en desconexiones por falta de pago.

Otro de los puntos centrales del planteo, indicado a 7Paginas, fue que el Estado Nacional ya cuenta con información precisa y georreferenciada de los beneficiarios de distintos programas sociales, por lo que resulta innecesario exigir una nueva registración a los usuarios más vulnerables, proponiendo que estos puedan ser incorporados de manera automática al sistema de subsidios.

Según estimaciones de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, existen alrededor de 3.000 usuarios que deberían acceder al subsidio energético y que actualmente no lo reciben por no haber realizado el trámite correspondiente. Entre las propuestas presentadas, también se sugirió la creación de un sistema de consulta más ágil, que permita que los usuarios comiencen a gozar del beneficio desde el mismo mes en que completan la inscripción.

Asimismo, se solicitó que se habilite un canal de participación para las distribuidoras eléctricas, a fin de poder aclarar y corregir inconsistencias en los datos, muchas de las cuales pueden estar vinculadas a cambios de medidor o errores administrativos.

Las observaciones y propuestas fueron consideradas oportunas y elevadas a la Secretaría de Energía, que deberá definir en los próximos días los nuevos pasos a seguir dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados.

Cabe destacar que, a nivel nacional, solo se presentaron 26 observaciones o propuestas durante la consulta pública, en su mayoría provenientes de Defensorías del Pueblo y entes reguladores, siendo la de la Cooperativa Eléctrica de Concordia la única presentada a nivel provincial, lo que resalta la relevancia y el alcance de su intervención en el debate energético nacional.