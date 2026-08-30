La Nación reconoció una deuda de más de 3.100 millones de pesos con contratistas de obra pública en Concordia

El gobierno nacional sigue sin solucionar las deudas millonarias que tiene con empresas que han venido realizando obras de importancia en lugares de Entre Ríos y que incluso están a punto de ser finalizadas. Según la respuesta oficial, el Sistema de Producción, Transporte y Distribución de Agua Potable de la ciudad de Concordia registra un avance físico del 88,03 por ciento, sobre un monto contractual de 14.852.130.485 de pesos. Pese a ese nivel de ejecución, la Nación adeuda a la fecha 3.003.882.462 de pesos a la empresa contratista.

El otro caso corresponde a la Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales de Villaguay, una obra que muestra un avance físico considerablemente menor, del 22,46 por ciento, sobre un contrato de 21.912.964.594 de pesos. En este caso, la deuda reconocida por el Ministerio asciende a 128.898.269 de pesos.

La información fue remitida por la Cartera que conduce Luis Caputo en respuesta a un requerimiento de acceso a la información pública presentado por este medio, en el marco de un relevamiento integral sobre transferencias, subsidios y obras nacionales con impacto en la provincia de Entre Ríos. En su respuesta, el Ministerio invocó el artículo 5° de la Ley 27.275, que establece que la información debe entregarse en el estado en que se encuentre al momento de la solicitud, sin que el organismo requerido esté obligado a procesarla o clasificarla especialmente para el caso.

La obra de agua potable de Concordia, al borde de terminarse

El primer caso relevado es el del Sistema de Producción, Transporte y Distribución de Agua Potable de la ciudad de Concordia, una de las obras de infraestructura sanitaria más importantes en ejecución en el este entrerriano. Según informó el área técnica competente del Ministerio de Economía, la obra registra un avance físico del 88,03 por ciento, sobre un monto contractual total de 14.852.130.485 de pesos.

Pese a ese nivel de ejecución, que la ubica muy cerca de su finalización, la Nación reconoció formalmente adeudar a la fecha de la respuesta la suma de 3.003.882.462 de pesos a la empresa contratista a cargo de los trabajos. Es decir que, con la obra prácticamente terminada, más de una quinta parte de su valor contractual permanece impaga, una situación que expone las tensiones financieras que atraviesa el esquema de obra pública nacional y que en los últimos años derivó, en numerosos casos similares en distintas provincias, en paralizaciones, reclamos formales de las empresas contratistas y hasta rescisiones contractuales.

La obra de Concordia forma parte de un plan más amplio de modernización y ampliación de la infraestructura de agua potable en el noreste entrerriano, una región que históricamente ha reclamado inversiones en la materia para acompañar su crecimiento urbano y productivo. El grado de avance informado por el Ministerio sugiere que buena parte de los trabajos de captación, tratamiento y distribución ya estarían ejecutados, aunque la deuda reconocida introduce un signo de interrogación sobre los plazos de finalización definitiva y sobre la capacidad de la empresa contratista para sostener el ritmo de obra sin el pago correspondiente.

La experiencia reciente en materia de obra pública nacional muestra que este tipo de desfasajes entre avance físico y pago efectivo suele derivar, cuando se prolonga en el tiempo, en pedidos de redeterminación de precios, reclamos administrativos e incluso judiciales por parte de las empresas, y en el peor de los escenarios, en la paralización lisa y llana de los trabajos cuando la brecha financiera se vuelve insostenible para el contratista. En el caso de Concordia, el alto porcentaje de avance físico alcanzado podría jugar a favor de una eventual finalización de la obra, pero no despeja las dudas sobre cuándo y cómo se regularizará la deuda reconocida.

Villaguay, con apenas un 22 por ciento de avance

El segundo caso corresponde a la Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales para la localidad de Villaguay, una obra que muestra un panorama considerablemente más atrasado que la de Concordia. De acuerdo con la información oficial, el avance físico apenas alcanza el 22,46 por ciento, sobre un monto contractual de 21.912.964.594 de pesos, es decir, un contrato de mayor envergadura económica que el de Concordia pero con un grado de ejecución sensiblemente menor. El intendente Adrián Fuertes impulsó hace años esa obra (en los anteriores gobiernos) y cuando asumió Rogelio Frigerio se comprometió a buscar una pronta solución -lo que incluso contó públicamente-, pero está visto que siguen las trabas desde el poder central para darle una solución.

En este caso, la deuda reconocida por el Ministerio de Economía asciende a 128.898.269 de pesos. Si bien en términos absolutos el monto adeudado es considerablemente menor que en Concordia, el dato relevante aquí es el bajo nivel de avance físico de una obra que resulta clave para la ampliación de la capacidad de saneamiento cloacal de Villaguay, una ciudad que en los últimos años ha experimentado un crecimiento poblacional y urbano que exige justamente ese tipo de infraestructura para evitar el colapso de su red sanitaria.

El contraste entre ambas obras -una con un avance cercano al 90 por ciento y otra apenas por encima del 22 por ciento- permite dimensionar la heterogeneidad con la que avanza, o directamente se demora, la ejecución de la obra pública nacional en distintos puntos de la provincia, más allá de que ambas dependan de la misma cartera ministerial y hayan sido en su momento adjudicadas bajo el paraguas del extinto ENOHSA.

Cabe señalar que las obras de desagües cloacales suelen ser, por su propia naturaleza técnica, más lentas y complejas que las de agua potable, en la medida en que requieren de un tendido extenso de redes subterráneas, estaciones de bombeo y plantas de tratamiento que deben articularse con el trazado urbano existente. Aun así, un avance del 22,46 por ciento, sin que el Ministerio haya precisado en su respuesta una fecha estimada de finalización, deja abierta la incertidumbre sobre los plazos reales con los que cuenta la ciudad de Villaguay para contar con la ampliación de su sistema cloacal.

Fuente: Analisis