La nieve volvió a Córdoba y cubrió de blanco las Altas Cumbres: las encantadoras postales

Córdoba volvió a amanecer este sábado con un paisaje completamente invernal. Luego de la llovizna registrada durante la noche del viernes, el ingreso de aire frío y el fuerte descenso de la temperatura provocaron nuevas nevadas en distintos puntos de la provincia.

El fenómeno se concentró principalmente en el sector de las Altas Cumbres, donde desde las primeras horas de la mañana la nieve comenzó a cubrir las sierras y dejó postales que rápidamente fueron compartidas por vecinos y visitantes a través de las redes sociales.

Desde el parador Giulio Cesare difundieron imágenes en las que se observa cómo una fina capa de nieve fue cubriendo progresivamente el paisaje. Situaciones similares fueron registradas en el refugio Herencia Serrana, ubicado al pie del cerro Champaquí.

Corte total en las Altas Cumbres

Las condiciones meteorológicas obligaron a la Policía Caminera a disponer el corte total de la ruta provincial E-34, que atraviesa el sector de las Altas Cumbres.

Ante la presencia de nieve y las bajas temperaturas, las autoridades solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución y evitar circular por los sectores afectados mientras permanezcan las condiciones adversas.

La nieve también llegó al sur provincial

La nevada no se limitó al corredor de las Altas Cumbres. El fenómeno también se registró en algunas localidades del departamento Río Cuarto, entre ellas Bulnes y el sur de Chaján, donde los vecinos compartieron imágenes de calles y campos cubiertos de blanco.

Mientras continúa el ingreso de aire frío, permanece vigente una alerta amarilla por nevadas para el oeste de Córdoba, que alcanza sectores como Cruz del Eje, Villa Dolores, Salsacate, Villa Cura Brochero, Villa del Totoral y una porción de Jesús María.

Podría continuar hasta el domingo

De acuerdo con las condiciones previstas, las nevadas podrían continuar durante las próximas horas y extenderse hasta el domingo por la tarde en algunos sectores.

La nueva irrupción de aire frío vuelve a transformar las sierras cordobesas en un escenario invernal. La semana pasada ya se habían registrado algunos copos en el cerro Champaquí, pero ahora el fenómeno regresó con mayor presencia y dejó nuevamente las tradicionales postales blancas de las sierras.

Las autoridades recomiendan extremar los cuidados al circular por las zonas afectadas, especialmente en los sectores donde la acumulación de nieve y las bajas temperaturas pueden generar hielo y condiciones peligrosas sobre las rutas.

Con información y fotos de El Doce TV

Redaccion de 7Paginas