La noche de rock encendió la Fiesta Nacional de la Playa con Las Pelotas

La banda, emblema del rock nacional, ofreció un show contundente que confirmó por qué sigue siendo un clásico indiscutido tras más de tres décadas de trayectoria. Las plateas quedaron en segundo plano y el público copó el campo para disfrutar de una jornada cargada de música y emoción, en una noche que quedará marcada como una de las más convocantes del festival.

El escenario también fue espacio para el talento local y regional, con las presentaciones de Proyecto Efemérides, Casanova, No Somos Nadie, Daniel Dubini, Bad News, Imaginaria y Suma Paciencia, que aportaron diversidad y potencia a una grilla pensada especialmente para los amantes del rock.

La presencia de Las Pelotas tuvo un significado especial, no solo por su historia ligada a la continuidad de Sumo, sino por la vigencia de un proyecto artístico que supo construir identidad propia y mantener un fuerte vínculo con varias generaciones de seguidores.

La fiesta continúa con cumbia y grandes shows

Este viernes la Fiesta Nacional de la Playa cambiará de ritmo con una noche dedicada a la cumbia, que tendrá como gran cierre a Damas Gratis. Pablito Lescano, referente indiscutido del género, promete hacer bailar al público con un repertorio repleto de clásicos. La grilla se completa con Cazadores, Modo Fun, La Aplanadora, Grupo Cinco, Facundo y su Chamamecera Ilusión y Conjunto Itay.

Durante cada jornada, el público puede disfrutar de múltiples servicios dentro del Predio Multieventos, que cuenta con más de 30 foodtrucks en el Patio de Comidas, paseo artesanal, juegos para niños, servicio de emergencias y una amplia oferta gastronómica, incluyendo opciones veganas y aptas para personas celíacas.

Según lo anticipado a 7Paginas, el predio abre sus puertas todos los días a las 19 horas, con dos accesos diferenciados: uno para la compra de entradas y otro para quienes ya las adquirieron de manera anticipada. La organización recordó que no está permitido el ingreso con conservadoras, envases de vidrio, latas ni bidones grandes, aunque sí se autoriza el ingreso de termolares plásticos. Las reposeras y sillones están permitidos en sectores habilitados, hasta completar la capacidad.

Las personas con discapacidad pueden ingresar presentando CUD y DNI; el acompañante deberá contar con entrada, salvo indicación expresa en el certificado.

Venta de entradas y valores

Continúa la venta de entradas de manera online y presencial. El punto de venta en el Predio Multieventos funciona de 10 a 12:30 horas para anticipadas y entradas del día, mientras que desde las 19 horas la venta es exclusivamente para la jornada en curso. Las entradas anticipadas pueden adquirirse hasta el día previo al show correspondiente.

La venta también se realiza vía WhatsApp al 351-3248-545, de lunes a viernes de 9 a 16 horas, y a través del sitio web www.1000tickets.com.ar , las 24 horas.

Valores destacados:

Viernes 16 de enero – Damas Gratis: $24.000 en puerta. Menores de 12 años $2.500. Plateas Sector A1 y A3: $13.200.

Sábado 17 de enero – DJ Alan Gómez + La Joaqui: anticipadas $20.000; en puerta $24.000. Menores $2.500. Plateas Sector A2: $17.000.

Domingo 18 de enero – Luck Ra: anticipadas $24.000; en puerta $27.500. Menores $2.500. Plateas Sector B2: $16.500.