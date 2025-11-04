La nueva longevidad es con calidad de vida: llega a Concordia el Dr. Conrado Estol

Se trata de un encuentro pensado para inspirar, aprender y generar redes de contacto (networking), dirigido a profesionales, emprendedores y público en general interesado en temas de salud, bienestar y desarrollo personal.

Según lo indicado a 7Paginas, la actividad es arancelada y con cupos limitados, por lo que los organizadores recomiendan inscribirse con anticipación a través del sitio web: 👉 https://eventosredinmobiliaria.com/.

Un referente mundial en neurología

El Dr. Conrado Estol es un neurólogo argentino de reconocimiento internacional, especialista en enfermedades cerebrovasculares. Con más de 20 años de trayectoria, ha trabajado en instituciones de prestigio como la Clínica Médica de Nueva York.

Se formó como neurólogo en la Universidad de Pittsburgh y realizó una especialización en ACV-Stroke en Boston, convirtiéndose en uno de los mayores referentes en neurología clínica de la región. Actualmente, se desempeña en Buenos Aires y es reconocido por su labor en la divulgación científica y la promoción de hábitos saludables para una vida más larga y plena.

La conferencia promete ser una oportunidad única para reflexionar sobre cómo alcanzar la longevidad con calidad de vida, combinando ciencia, experiencia y motivación.