La obra concordiense «La Libertad miserable» despide su temporada local con una función a la gorra antes del Encuentro Entrerriano de Teatro

El teatro independiente de Concordia vuelve a ser noticia a nivel provincial. La obra «La Libertad miserable», producción de Inmanencia – Compañía Teatral, fue seleccionada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos para participar en el 41° Encuentro Entrerriano de Teatro, que se llevará a cabo del 22 al 23 de agosto en las localidades de Gualeguay y General Galarza.

A modo de despedida antes de emprender viaje hacia el certamen provincial, la compañía ofrecerá una función especial a la gorra en la sala cultural La Cigarrera para que la comunidad concordiense pueda disfrutar de esta destacada pieza escénica.

Sinopsis e historia

La trama se centra en el drama de una mujer inmigrante que desembarca en el puerto de Buenos Aires huyendo de las atrocidades de la Guerra Civil Española con la esperanza de reconstruir su vida. Sin embargo, al llegar descubre que el horror y la crueldad no conocen fronteras. Una historia conmovedora que invita a reflexionar sobre la resiliencia, el desarraigo y la persistente búsqueda de la libertad: «Y aunque se dejen en el camino jirones de vida… ¿por qué no intentarlo?».

Ficha artística y técnica

La propuesta escénica cuenta con un calificado equipo de artistas locales y el respaldo institucional del ContiER (Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos):

Actuación: Patricia Velzi

Texto, dirección y puesta en escena: Fabián Nardini

Producción musical y sonora: Diego Perichón

Asistencia general: Sergio Calvo

Fotografía: Santiago David

Detalles de la función y reservas

Fecha: Sábado 15 de agosto.

Horario: 21:30 hs.

Lugar: La Cigarrera Cultural (San Lorenzo Este 206, Concordia).

Entradas: A la gorra (por orden de llegada).

Reservas: Se pueden coordinar lugares comunicándose al teléfono 345 4109025.

Redaccion de 7Paginas