La obra “Río Adentro” se presenta en el Teatro de Pueblo Viejo

La puesta, que fue seleccionada para representar a la Región 4 en el 40.º Encuentro Entrerriano de Teatro —realizado en Paraná los días 22, 23 y 24 de agosto de 2025—, llega a Concordia con el respaldo del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER).

“Río Adentro” es apta para todo público, aunque se recomienda a partir de los 12 años, y propone un encuentro sensible con los mitos, las infancias y las emociones profundas que habitan el paisaje ribereño.

Una historia de amistad y misterio

La obra relata la historia de dos niños del litoral entrerriano que, tras encontrarse con seres mitológicos, descubren los misterios de la vida y la muerte. A través de un lenguaje cargado de simbolismo, la puesta aborda temas universales como la amistad, el paso del tiempo y la conexión con la naturaleza, llevando al espectador a un viaje tan emocional como visual.

Ficha técnica

Actores: Luciano Percara y Agustín Scatolaro

Músico en vivo: Abel Beckley

Diseño y realización de vestuario: Ramiro Acevedo

Diseño de escenografía, identidad visual y redes: Marianela Müller

Realización de escenografía: Emilia Tabeni, Eugenia Silva y Horacio Vivaldi

Diseño de iluminación: Alfonsina Stivelman

Operador de luces: Juani Ocampo

Asistencia con objetos y máscaras detrás de escena: Gisel Bordón y Natalia Baldesari

Música original: Agustín Báez y Abel Beckley

Coproducción: Río Adentro y La Cultural Cooperativa

Asistencia de dirección y producción ejecutiva: Laura Gómez González

Dramaturgia y dirección: Anahí Peker, Luciano Percara y Agustín Scatolaro

El espectáculo combina actuación, música en vivo y elementos visuales para construir una experiencia sensorial que rescata el imaginario del litoral y sus leyendas.

Las reservas pueden realizarse al 345-4244735.