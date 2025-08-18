La ocupación en la provincia durante el fin de semana largo fue del 52%

Sebastián Bel, secretario de Turismo de Entre Ríos, confirmó que el promedio de ocupación en la provincia durante el fin de semana largo fue del 52%, aunque hubo localidades con porcentajes más alto y termas casi completas.

“Es un fin de semana largo diferente, porque el viernes fue no laborable y una parte de la sociedad lo trabajó normalmente. Así y todo el promedio de ocupación fue del 52%, con picos en Villa Elisa del 80%; en Gualeguaychú del 67%; en Federación del 50% y en Colón del 47%. Fue dispar, algunos destinos trabajaron bien”, indicó Bel.

Sobre el perfil del visitante, el funcionario destacó que primó lo familiar: “Para disfrutar del agua termal. El tiempo acompañó, porque se pudo disfrutar de piletas al aire libre y también las techadas“. Acotó luego que ahora apuntan al turismo de naturaleza, rural, de cercanía: “Para esta fecha se potencia. Por eso arrancamos con tiempo la campaña pero le vamos anexando estas modalidades”.

