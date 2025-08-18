7PAGINAS

Lunes 18 de agosto de 2025
La ocupación en la provincia durante el fin de semana largo fue del 52%

Lo afirmaron desde Turismo. Hubo localidades por encima, con ocupación casi plena en las termas
Sebastián Bel, secretario de Turismo de Entre Ríos, confirmó que el promedio de ocupación en la provincia durante el fin de semana largo fue del 52%, aunque hubo localidades con porcentajes más alto y termas casi completas.

“Es un fin de semana largo diferente, porque el viernes fue no laborable y una parte de la sociedad lo trabajó normalmente. Así y todo el promedio de ocupación fue del 52%, con picos en Villa Elisa del 80%; en Gualeguaychú del 67%; en Federación del 50% y en Colón del 47%. Fue dispar, algunos destinos trabajaron bien”, indicó Bel.

Sobre el perfil del visitante, el funcionario destacó que primó lo familiar: “Para disfrutar del agua termal. El tiempo acompañó, porque se pudo disfrutar de piletas al aire libre y también las techadas“. Acotó luego que ahora apuntan al turismo de naturaleza, rural, de cercanía: “Para esta fecha se potencia. Por eso arrancamos con tiempo la campaña pero le vamos anexando estas modalidades”.

