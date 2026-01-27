La odisea sin fin: la contaminación de Egger se hace sentir en verano con piletines llenos de aserrín

Vecinos de los barrios Las Tejas y El Martillo enviaron a 7Paginas imágenes que reflejan la situación que atraviesan: piletines domiciliarios imposibilitados de ser utilizados debido a la acumulación de aserrín, un residuo que vuelve a poner en evidencia la persistencia de la contaminación en la zona. Mientras tanto, las promesas de revisión y control siguen sin materializarse.

El expediente del silencio

La paciencia de la comunidad parece haber llegado a su límite, tanto en lo técnico como en lo legal. Según indicaron los vecinos a este medio, desde hace tiempo se solicitó formalmente a la Municipalidad de Concordia el acceso al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente a la planta, identificado bajo el número de expediente 1361960. Sin embargo, hasta la fecha, dicho documento continúa sin ser entregado, atrapado en el silencio administrativo o en la maraña burocrática.

Para los vecinos, la falta de acceso a este informe no constituye solo un retraso administrativo, sino una clara vulneración al derecho ciudadano a conocer qué están respirando y de qué manera se ve afectado su entorno. La incertidumbre crece mientras la planta continúa operando sin que se conozcan públicamente los niveles actuales de emisión.

“Respuestas de compromiso”

En tal sentido, afirmaron que al llegar este lunes 26, el escenario es idéntico al de meses atrás. Frente a los reclamos y consultas sobre el avance del expediente, las respuestas oficiales se limitan a contestaciones genéricas, mensajes automáticos o simples “stickers”, que carecen de contenido real y no aportan soluciones concretas.

“No pedimos cortesía, pedimos transparencia. Un número de expediente sin respuesta es una burla a la salud pública”, expresaron vecinos afectados, visiblemente molestos por la falta de seriedad con la que se aborda una problemática ambiental de gravedad.

Puntos clave del reclamo

Entre los principales ejes del reclamo vecinal se destacan la falta de transparencia, ya que el expediente 1361960 continúa sin una respuesta oficial clara; la inacción municipal, con una fiscalización que los vecinos consideran inexistente; y la desidia comunicacional, reflejada en respuestas informales ante una problemática que exige rigor técnico y legal.

Este sector de la comunidad exige que la Municipalidad rompa el silencio y entregue de manera inmediata el Estudio de Impacto Ambiental. La salud de los vecinos, advierten, no puede quedar supeditada a los tiempos de una oficina que responde con evasivas en lugar de brindar datos concretos.