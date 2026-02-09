La Oficina Móvil de Turismo recorre las fiestas entrerrianas con una propuesta interactiva

La Oficina Móvil de Turismo de Entre Ríos continúa desarrollando acciones de promoción en fiestas populares, reafirmándose como una herramienta estratégica para el posicionamiento turístico provincial y el contacto directo con vecinos, visitantes y turistas en distintos puntos del territorio entrerriano y del país.

Durante el último fin de semana, el tráiler formó parte de la Fiesta Nacional del Mate, en Paraná, donde registró una destacada convocatoria y una alta participación del público. Mención especial merece El Carpi, la mascota institucional, que una vez más asumió un rol protagónico, generando cercanía, entusiasmo y una fuerte identificación con el público, que trasciende edades y convoca a todas las generaciones.

La acción en Paraná contó, asimismo, con la participación del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), que sumó juegos y materiales propios, lo que permitió potenciar la experiencia y mantener un flujo constante de visitantes alrededor del tráiler.

El próximo fin de semana extendido por los feriados de carnaval, la Oficina Móvil se instalará en la Fiesta Nacional de la Artesanía, en Colón, continuando un recorrido que se inició en enero en la Fiesta Nacional de la Playa, en Concepción del Uruguay, y que reafirma el valor de una presencia territorial sostenida, cercana y de alto impacto para la promoción turística de Entre Ríos.

Vale recordar que el dispositivo cuenta con un formato moderno, atractivo y funcional que jerarquiza la presentación de destinos y experiencias. La estructura dispone de pantallas de alta definición, sistema de sonido e iluminación, módulos para informes turísticos y zonas de interacción diseñadas para degustaciones, demostraciones y presentaciones en vivo.