La Orquesta Federaense de Cuerdas brindará conciertos didácticos para estudiantes

La música será protagonista de una jornada especial en Federación. El próximo lunes 5 de octubre, la Orquesta Federaense de Cuerdas llevará adelante una serie de Conciertos Didácticos destinados a estudiantes de escuelas primarias y secundarias.

La propuesta busca acercar a niños y adolescentes al mundo de la música, permitiéndoles conocer los distintos instrumentos que integran una orquesta de cuerdas y descubrir, de una manera dinámica, cómo se construye una obra a partir del trabajo conjunto de los músicos.

Tres funciones en el Auditórium

Los conciertos se desarrollarán en el Auditórium Ciudad de Federación, con tres funciones programadas para las 14, 15 y 16 horas.

Durante la actividad, los estudiantes podrán conocer de cerca los instrumentos de cuerda y comprender el rol que cumple cada uno dentro de una formación orquestal.

Desde la organización señalaron a 7Paginas, que se trata de una propuesta pensada para generar un acercamiento directo entre los estudiantes y la música, promoviendo el interés y la participación a través de una experiencia educativa y cultural.

La jornada se desarrollará en el marco de las Actividades Pre Feria del Libro 2026 y contará con el acompañamiento de la Biblioteca Popular Rivadavia, la Municipalidad de Federación, la Dirección de Cultura y el Auditórium Ciudad de Federación.