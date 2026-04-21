La paradoja de Vaca Muerta: ¿Por qué pagamos el combustible más caro si somos exportadores de petróleo?

Argentina vive una realidad contradictoria. Mientras la producción en Vaca Muerta bate récords con más de 870.000 barriles diarios, el usuario que carga nafta en Concordia o Federación siente que el precio se aleja cada vez más de su realidad salarial. El corazón del problema no es la falta de petróleo, sino un mecanismo financiero: la Paridad de Exportación.

El «flete fantasma»: Cobrar envíos que no existen

La Paridad de Exportación es el sistema que fija el precio base del combustible. En teoría, busca que el barril valga lo mismo si se vende en el país o en el exterior. Sin embargo, en la práctica, genera distorsiones insólitas:

Logística ficticia: Para fijar el precio, se calcula cuánto costaría llevar el crudo desde Neuquén hasta un puerto en Europa (como Rotterdam). Se suman fletes marítimos, seguros y tasas internacionales. El problema es que ese petróleo nunca viaja a Europa; se refina y consume en Argentina, pero el usuario paga los costos de un viaje que no ocurre.

Retenciones sobre lo no exportado:

El Estado aplica un 8% de retenciones sobre este valor hipotético. Es como si te cobraran el envío internacional de una pizza que pediste a la vuelta de tu casa.

Impuestos: El socio silencioso en cada carga

Entre diciembre de 2025 y abril de 2026, la presión fiscal se agravó con dos incrementos directos:

Impuesto a los Combustibles Líquidos (ITC): Subió $16,37 por litro.

Impuesto al Dióxido de Carbono: Un tributo ambiental de $1,00 por litro que termina pagando el consumidor.

En total, solo estos dos nuevos cargos suman casi $17,40 extra por cada litro. En un tanque de 50 litros, el ciudadano paga $870 adicionales que no se traducen en mejoras de infraestructura ni en la calidad de la nafta.

Comparativa: Argentina, entre los más caros del mundo

A pesar de ser un productor neto de energía, la política económica prioriza la obtención de divisas sobre el consumo interno. Esto coloca a la Argentina en una posición desfavorable comparada con otras potencias:

País Precio aprox. por litro (USD) Contexto Arabia Saudita$0,62Potencia petrolera con subsidios masivos.

Estados Unidos$0,88Mayor productor mundial, mercado competitivo.

Uruguay$1,30Importador neto, economía estable.Argentina$1,52Productor neto, pero con alta tributación.

La brecha es alarmante: El combustible en Argentina es un 145% más caro que en Arabia Saudita y supera incluso a países que no producen una sola gota de petróleo.

Desglose forense: ¿Qué pagamos cuando llenamos el tanque?

Si usted gasta $105.000 para llenar el tanque de su vehículo, el dinero se reparte así:34% ($35.500): Costo real de extracción, refinado y transporte interno.35% ($36.750): Impuestos (IVA, ITC, tasas provinciales y ambientales).31% ($32.800): Renta petrolera y ganancia corporativa para reinversión.

¿Por qué Vaca Muerta no baja los precios?

Muchos se preguntan por qué el crecimiento del 34% en la producción no abarata el costo.

La respuesta reside en que el Shale (no convencional) es mucho más caro de extraer que el petróleo tradicional (requiere fractura hidráulica). Además, el Gobierno nacional incentiva la exportación para captar dólares y financiar la balanza de pagos, dejando el mercado interno «atado» a precios internacionales.

Vaca Muerta es un éxito técnico y una potencia energética para el mundo, pero un modelo diseñado para maximizar ganancias y divisas deja al consumidor argentino como el «subsidiario» de una estrategia que se siente fuerte en el bolsillo, pero no en el beneficio.

Por Dario Favre