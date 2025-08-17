La Paz: un hombre murió tras ser atropellado en el acceso sur

De acuerdo a lo informado por la Policía, el siniestro involucró a un Citroën Grand conducido por un hombre de 77 años, que impactó contra la víctima, identificada como Maidana, quien falleció en el lugar del hecho.

Intervención policial y judicial

Tras el accidente se hicieron presentes en la zona el médico policial, personal de la División Criminalística, efectivos de Tránsito Municipal y agentes de la comisaría local.

El fiscal interviniente ordenó realizarle el test de alcoholemia al conductor del vehículo, cuyo resultado fue negativo. Sin embargo, se constató que el automovilista no poseía seguro obligatorio, motivo por el cual se labró un acta de infracción.

Lesiones de la víctima

El informe médico confirmó que el hombre presentaba politraumatismos graves, hundimiento de cráneo, fracturas en parrillas costales, cadera y extremidades, además de un gran hematoma en la zona dorso lumbar. Según se detalló, también presentaba fuerte halitosis alcohólica.