La Paz vibró con el 41° Triatlón Internacional y vivió otra fiesta del deporte

La ciudad de La Paz volvió a ser escenario de una verdadera fiesta del deporte con la realización del 41º Triatlón Internacional de La Paz, uno de los eventos más tradicionales y convocantes del calendario de verano en Entre Ríos y el país. En una tarde de sábado marcada por las altas temperaturas, el norte entrerriano ofreció, una vez más, un marco imponente, con miles de personas volcadas a las calles para alentar y acompañar el paso de los atletas.

Como ya es una costumbre, la competencia reunió a deportistas de primer nivel, provenientes de distintos puntos del país, que desafiaron un circuito exigente y emblemático, combinando natación, ciclismo y pedestrismo. El calor fue un factor determinante y puso a prueba la resistencia física y mental de los participantes, convirtiendo cada tramo en un verdadero desafío.

Baruffato dominó entre los varones del triatlón

En la rama masculina, el triunfo fue para el santafesino Tadeo Baruffato, quien se impuso en la general con un excelente tiempo de 1h 59′ 40″, bajando la barrera de las dos horas y confirmándose como el gran protagonista entre los varones. El atleta de Santa Fe mantuvo un ritmo alto en los tres segmentos y logró sostener la diferencia hasta la meta.

El segundo lugar fue para Mateo Coria, de Libertador San Martín, con un tiempo de 2:03:02, seguido muy de cerca por Ulises Damián García Diez, de Tres Arroyos, que finalizó tercero con 2:03:24. El cuarto puesto quedó para Lucas Ismael Battiston, de Monte Buey, con 2:03:35, mientras que el paceño Federico Ruiz completó una destacada actuación local al finalizar quinto, registrando 2:04:00.

La Pipi Rivero, ovación y festejo entrerriano

En damas, la gran vencedora fue la entrerriana María Victoria La Pipi Rivero, oriunda de Victoria, quien se quedó con el triunfo de la clasificación general con un tiempo de 2 horas, 18 minutos y 44 segundos. Su actuación fue sólida de principio a fin y le permitió marcar diferencias sobre sus principales perseguidoras, además de desatar la ovación del público presente.

Rivero mostró un desempeño contundente y regular, manteniéndose siempre en los puestos de vanguardia y logrando cerrar la prueba con autoridad. Su victoria fue uno de los momentos más destacados de la jornada y reafirmó el gran presente del triatlón femenino en la provincia.

El segundo puesto quedó en manos de Carla Iannarelli, de Rosario, que completó la prueba en 2:24:20, mientras que el tercer lugar fue para Ana Inés Sánchez, representante de San Nicolás, con un registro de 2:24:51. Más atrás finalizaron Guadalupe Bacha (San Miguel), cuarta con 2:28:52, y Anahí Díaz (La Paz), quien cerró el Top 5 con un tiempo de 2:29:30, logrando además una destacada actuación como local.

Una edición histórica en La Paz

La 41ª edición del Triatlón de La Paz volvió a confirmar por qué este evento es considerado uno de los más importantes y emblemáticos del país. La organización, el circuito y el acompañamiento del público transformaron la competencia en una verdadera celebración, donde el deporte y la ciudad se fusionaron en un espectáculo único.

