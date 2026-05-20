La planificación horaria digital, eje de un encuentro de UPCN con autoridades de la Dirección de Enfermería provincial

Según lo informado a 7Paginas, durante el encuentro se presentó al Sindicato el funcionamiento de la nueva planificación, basada en la integración de los sistemas de control y gestión para optimizar la distribución y seguimiento de horarios.

Se trata de un sistema digital de organización y planificación de horarios, ideado por la Dirección de Enfermería en coordinación con otras áreas del Ministerio de Salud, que permitirá la carga en tiempo real de las planillas que hoy se hacen manualmente y que carecen de trazabilidad y seguimiento de guardias. Esta herramienta permitirá corregir distintas situaciones, entre ellas la falta de equidad en la distribución de las guardias que se observa en muchos hospitales. A la vez, posibilitará evaluar de forma más precisa la distribución y el déficit de personal.

“Solicitamos conocer el sistema porque tenemos que estar siempre preparados para evitar que cualquier error perjudique a los trabajadores”, apuntó sobre este punto UPCN.

Desde la Dirección de Enfermería se planteó la necesidad de avanzar hacia una nueva resolución o decreto que establezca con mayor claridad la base normativa de la planificación y contemple aspectos vinculados a la disponibilidad horaria, la rotación del personal de enfermería en la salud pública y la implementación de declaraciones juradas para horarios atípicos.

Al respecto, UPCN recordó que la vigente Resolución 2205 fue impuesta por la Ministra de Salud de la gestión anterior. “Nosotros no estuvimos de acuerdo porque no fue consensuada con los enfermeros. Ahora vamos a evitar cometer el mismo error, por eso le pedimos a Salud que nos faciliten el borrador para poder analizarlo con los trabajadores”.

Asimismo, se informó sobre los avances en la aplicación de la planificación digital en los hospitales, y también del Sigap, lo que permitirá aplicar ambos mecanismos de manera integrada y cruzar información para fortalecer los procesos de control y organización.

En la reunión también se destacó la liquidación de la prolongación de jornada, que involucró un total de 144 millones de pesos.

Orgánica de los CAPS

Otro de los puntos tratados fue la situación de la orgánica de los centros de atención primaria de la salud (CAPS), que contempla la creación de nuevos cargos y la reorganización de funciones dentro del sistema.

El Sindicato señaló que “están sucediendo varios cambios en la gestión de Enfermería, que implican un proceso y por el cual surgen dudas y resistencias ante la falta de condiciones para llevarlo adelante”. Apuntó además que “progresivamente se tiene que ir incorporando a un sistema digital”.

Desde UPCN se valoró la instancia de diálogo y se ratificó la importancia de continuar trabajando en consensos que garanticen mejores condiciones laborales, una organización eficiente de los servicios y el reconocimiento de los derechos del personal de enfermería.