La plata que llevaba Kueider y la camioneta quedan para el tesoro paraguayo: en abril sería el juicio

Es que el proceso que llevó adelante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el ARCA del vecino país, terminó hace meses y ahora se encuentra a la espera del remate la camioneta Chevrolet Trailblazer 4×4 negra con la que el dirigente entrerriano intentó ingresar por el Puente de la Amistad junto a su secretaria Iara Guinsel Costa.

Ambos, en primer término, fueron alojados en un lujoso edificio del barrio de Villa Morra de Asunción, pero por las quejas del consorcio a los pocos meses fueron trasladados hasta una casa del barrio San Vicente y tras vencerse ese contrato anual, hace semanas comenzaron a habitar una casa de la vecina localidad de Luque, cercana al aeropuerto internacional, para cumplir su particular confinamiento.

La «pareja» espera el inicio del juicio penal, previsto para inicios de abril, luego que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del vecino país declarara inadmisible la apelación general interpuesta por la defensa del exsenador. Con la decisión del máximo tribunal queda firme el proceso oral aunque tribunales inferiores analizan el pedido de extradición realizado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que investiga al exlegislador por presunto enriquecimiento ilícito.

La plata y la camioneta en la que viajaba, para el tesoro paraguayo

Como sea, la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) confirmó en sede administrativa el contrabando y procedió al decomiso de los 211 mil dólares, 646.000 pesos y 3,9 millones de guaraníes que se le encontraron en una mochila. «Ese dinero quedó a cargo del tesoro paraguayo y lo mismo pasará con lo conseguido por la camioneta que será subastada este año», explicó Oscar Orué, titular del organismo, que deslizó que la defensa solo podría apelar al Tribunal de Cuentas mientras espera el comienzo del proceso penal.

Allí se juzgará a Kueider y a su compañera por el delito de contrabando, que prevé penas de cárcel de hasta 5 años aunque, en caso de una condena, se podría computar el tiempo que ambos llevan en arresto domiciliario.

La defensa de Kueider está a cargo de reconocidos penalistas del vecino país como Ricardo Preda, que supo asesorar al fallecido extitular de la CONMEBOL Nicolás Leoz, y Marcelo Bogado. Este último letrado dijo que previo al proceso la fiscalía ya ofreció pruebas y la defensa técnica también viene aportando su documentación.

«Igual no es definitivo, uno puede incorporar un nuevo cúmulo probatorio después. Pero básicamente para nosotros el dinero en efectivo no constituye mercadería, es decir, no tendría que tener vigencia la descripción legal que hizo la DNIT», agregó Bogado en referencia al supuesto contrabando.

El letrado también se refirió al proceso de extradición que sigue la Justicia argentina y reveló que ya hubo «tres trámites» rechazados en Paraguay. «La misma fiscalía general del Estado observó en tres oportunidades la documentación argentina, que no era correcta. En eso versa nuestro cuestionamiento. En un cuarto intento lo hacen bien así que estaremos observando cómo sigue el proceso», concluyó.

Todo comenzó en la madrugada del miércoles 4 de diciembre de 2024 cuando llamó la atención de los efectivos aduaneros una camioneta que intentaba ingresar desde Foz de Iguazú a Ciudad del Este. Tras incautar una mochila negra, el propio Kueider habría dicho «que era afín a (Javier) Milei» y que si se concretaba el operativo le iban a «fundir la carrera».

Los efectivos se llevaron la mochila negra que contenía los fajos de dinero y dejaron «tres maletas vacías» en el baúl del rodado. En un video del procedimiento que se realizó en la casilla del DNIT ubicada al extremo del Puente de la Amistad, se pudo constatar que los agentes extrajeron además auriculares y una bolsa de supermercado con distintos remedios.

Clarín