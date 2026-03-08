La plaza 25 de mayo fue una fiesta, donde Greta Rodríguez fue la más rápida en la Maratón de la Mujer en Concordia

La competencia, organizada por la Asociación Concordiense Amigos del MTB, celebró su 16° edición con un recorrido de 5 kilómetros, teniendo como punto de largada la plaza 25 de mayo y llegada el edificio de la Municipalidad de Concordia. Desde allí, cientos de mujeres participaron de una actividad que con el paso de los años se convirtió en una cita tradicional para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

En lo estrictamente deportivo, Greta Rodríguez logró imponerse con un tiempo de 19 minutos y 38 segundos, en una llegada muy ajustada. El segundo lugar fue para María Luz Ramírez, mientras que el tercer puesto lo ocupó Ayelén Saucedo.

Tras cruzar la meta, Rodríguez dialogó con un cronista de Diario 7Paginas y expresó su alegría por la victoria.

“Estoy muy feliz porque era un logro que venía persiguiendo, el de ganar alguna edición de la Maratón de la Mujer acá en Concordia. Es la primera vez que lo consigo y después de una buena pretemporada me propuse llegar bien a esta fecha”, señaló.

La atleta también destacó la importancia que tiene esta competencia dentro del calendario deportivo local.

“Para mi carrera significa mucho porque, junto con la Maratón de Reyes, son las carreras más importantes que tenemos en la ciudad”, agregó.

Rodríguez venía además de obtener un segundo puesto en la Maratón de la Mujer disputada el sábado por la noche en San Salvador, lo que marca un gran momento deportivo para la atleta concordiense.

Más allá de la competencia, la jornada tuvo un fuerte componente social y festivo. Una gran cantidad de público acompañó la actividad en la zona de Plaza España, donde tras la llegada las participantes disfrutaron de música y baile al ritmo de la banda local Espíritu Docente.

Además, la organización realizó sorteos de numerosos premios, entre ellos bicicletas, para las participantes.

La largada de la prueba contó con la presencia de la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza, quien fue la encargada de bajar la bandera para dar inicio a la carrera, que volvió a consolidarse como uno de los eventos deportivos y sociales más convocantes del calendario concordiense.