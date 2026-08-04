La pobreza volvió a subir en Argentina y Concordia continúa siendo la ciudad con mayor índice del país

El estudio señala que la pobreza alcanzó el 30 por ciento de la población en el primer trimestre del año, mientras que la indigencia llegó al 6,5 por ciento. En comparación con el último trimestre de 2025, la pobreza aumentó 0,1 puntos porcentuales y la indigencia 0,4 puntos, marcando un freno en la tendencia descendente que se había registrado desde fines de 2024.

No obstante, en la comparación interanual los indicadores siguen mostrando una leve mejora, ya que en el primer trimestre de 2025 la pobreza se ubicaba en el 31,4 por ciento y la indigencia en el 6,9 por ciento.

Concordia, nuevamente al tope del ranking

Al analizar los principales aglomerados urbanos del país, Concordia volvió a ocupar el primer lugar en pobreza, con un 52,5 por ciento de su población por debajo de la línea de pobreza.

Detrás se ubicaron:

Gran Resistencia: 49,7 por ciento.

Posadas: 42,6 por ciento.

Gran Santa Fe: 39,7 por ciento.

Corrientes: 38,4 por ciento.

En cuanto a la indigencia, Concordia también aparece entre los peores registros nacionales con un 11,2 por ciento, solo superada por Gran Resistencia (24,3 por ciento). Completan el listado Posadas (10,7 por ciento), Gran Santa Fe (10,4 por ciento) y Corrientes (9,1 por ciento).

Más de un millón de nuevos pobres

El informe sostiene que entre el tercer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026 —períodos comparables porque no están afectados por el pago del aguinaldo— la cantidad de personas en situación de pobreza aumentó en aproximadamente 1,3 millones en todo el país.

En ese sentido, la consultora ExQuanti advirtió que «la evidencia sugiere que existe un cambio de tendencia respecto de la fase de recuperación registrada durante 2025».

Las causas del deterioro

El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Agustín Salvia, explicó que existen seis factores principales que explican este retroceso:

La canasta básica alimentaria aumentó un 11,6 por ciento y la canasta básica total un 9,6 por ciento durante el primer trimestre, mientras que los salarios crecieron solo un 8,6 por ciento, perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación.

Se deterioró el mercado laboral. Aunque no hubo cambios significativos en empleo y desempleo, aumentaron la subocupación y la informalidad, que alcanzó al 44,2 por ciento de los trabajadores.

La recuperación de los ingresos fue desigual. Si bien los ingresos nominales crecieron un 35,6 por ciento interanual, el coeficiente de Gini pasó de 0,435 a 0,442, reflejando una mayor desigualdad.

La actividad económica perdió dinamismo. El crecimiento del PBI se desaceleró del 5,8 por ciento al 2,3 por ciento interanual y sectores intensivos en empleo, como la industria, el comercio y la construcción, continuaron mostrando dificultades.

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales perdieron capacidad de compra debido al rezago en la actualización de sus haberes frente a la inflación.

El aumento de tarifas de servicios públicos, transporte y alquileres incrementó el peso de los gastos fijos sobre los ingresos familiares.

Un desafío estructural

El Observatorio de la UCA concluyó que una reducción sostenida de la pobreza dependerá de que el crecimiento económico se traduzca en empleo formal, productivo y mejor remunerado.

Sin embargo, el informe advierte que, por el momento, no existen señales claras de que ello pueda ocurrir en el corto plazo, ya que la recuperación económica continúa siendo desigual y concentrada en sectores como el agro, la energía y la minería, mientras que la industria, el comercio y la construcción siguen atravesando dificultades.

Con informacion de Infobae

Redaccion de 7Paginas