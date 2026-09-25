La Policía aclaró el allanamiento en la sede del Club Colegiales

La Policía de Entre Ríos brindó precisiones sobre el allanamiento realizado en la sede del Club Atlético Colegiales, ubicada sobre calle Perú al 800 de Concordia, luego de que el procedimiento generara repercusión por la presencia de efectivos en la institución deportiva.

La medida fue llevada adelante por personal de Comisaría Segunda, en el marco de una investigación iniciada a partir de un hecho ocurrido en un supermercado ubicado en la intersección de las calles Ramírez y Alvear.

Según informaron a 7Paginas, dos hombres mayores de edad habrían intentado retirarse del comercio con mercadería sin abonar. La maniobra fue advertida por empleados del establecimiento, quienes lograron demorar a uno de los involucrados.

El segundo hombre, en tanto, habría forcejeado con uno de los trabajadores y lo habría empujado para conseguir escapar del lugar, llevándose elementos del comercio.

Tras el episodio se dio intervención al personal policial y a la Unidad Fiscal correspondiente, que dispuso las primeras medidas en relación con el hombre que había sido demorado.

La investigación permitió identificar al segundo involucrado

A partir de ese momento, los investigadores avanzaron con el análisis de registros de cámaras de seguridad y la toma de testimonios, tareas que permitieron individualizar al segundo sospechoso y reunir elementos considerados de interés para la causa.

Con esa información, la Fiscalía solicitó la correspondiente orden de allanamiento, que finalmente fue cumplimentada en la sede de un club de fútbol ubicada sobre calle Perú al 800.

De acuerdo con la información policial, en ese lugar residiría el hombre señalado como segundo involucrado, quien además se desempeñaría como encargado de la institución.

El procedimiento arrojó resultado positivo, con el secuestro de elementos considerados de interés para el avance de la investigación.

Asimismo, el encargado del supermercado realizó la correspondiente denuncia penal por la sustracción de distintos elementos, entre ellos bebidas alcohólicas.

El presidente de Colegiales había sido trasladado

Cabe recordar que, en el marco del procedimiento, también fue trasladado a la sede policial el presidente del Club Colegiales, Ramón “Chupa” Sosa, quien posteriormente reconoció en declaraciones a un medio de comunicación que se había alterado durante el procedimiento policial.

Desde la fuerza remarcaron que el allanamiento se realizó en cumplimiento de una orden judicial, dentro de una investigación vinculada al hecho denunciado por el supermercado, y que las actuaciones continúan bajo intervención de la autoridad fiscal.