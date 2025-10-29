La Policía aclaró las denuncias por supuesto “apriete” en la sede del PAMI Concordia

Según relataron los empleados a medios locales, “siendo las 11 de la mañana, un agente policial con chaleco y un arma larga ingresó intempestivamente a la sede del PAMI para preguntar por qué había paro”. Los trabajadores afirmaron que la situación fue vivida como “un acto de intimidación grave”, y adelantaron que labrarían un acta para presentar en el Juzgado correspondiente.

“Nos estamos manifestando en forma pacífica, legal y debidamente comunicada por las entidades gremiales. No hubo ningún desorden ni actitudes violentas”, remarcaron los empleados a Concordia 24, quienes además señalaron que la protesta se enmarca en un reclamo nacional de los trabajadores de PAMI.

Aclaración policial

Tras conocerse las denuncias, un cronista de 7Paginas dialogó con el jefe departamental de Policía de Concordia, comisario mayor José María Rosatelli, quien rápidamente salió a aclarar la situación.

“Inmediatamente inicié averiguaciones y hasta el momento supe que se trató de un funcionario policial que se hizo presente de manera personal, probablemente para realizar algún trámite particular”, explicó Rosatelli.

El jefe policial fue categórico al señalar que “desde la fuerza no dimos ningún tipo de directiva, sobre todo porque se trata de un ámbito nacional que no nos corresponde. Si ocurriera algo allí, debería intervenir la Policía Federal”, aclaró.

Rosatelli también precisó que el efectivo involucrado pertenece a la Patrulla Motorizada, por lo que “el uso del chaleco forma parte de su uniforme habitual”, aunque descartó que haya ingresado portando un arma larga al interior del edificio.

