La policía de Concordia evitó la venta de dos menores y secuestró cocaína

En una tarde marcada por la tensión y el asombro, la Policía de Concordia logró desbaratar una maniobra delictiva sin precedentes en el barrio José Hernández. Tras una investigación encabezada por la fiscal Dra. Daniela Montangie, las fuerzas de seguridad impidieron la entrega de dos menores de edad en el marco de una transacción económica y patrimonial.

La causa se inició tras una denuncia por la presunta tentativa de venta de niños. Según confirmaron fuentes policiales a 7Páginas, el operativo se centró en domicilios vinculados a la familia Bonazzola, ampliamente conocida en el ámbito del narcomenudeo local.

El plan para eludir a la Justicia

La hipótesis que maneja la Fiscalía es tan cruda como sorprendente. Los menores involucrados, de apenas 1 y 4 años, viven en un contexto de extrema vulnerabilidad social. Su presunta compradora fue identificada como una mujer de apellido López, quien posee antecedentes por narcotráfico y está próxima a enfrentar un nuevo juicio por la misma causa.

De acuerdo a la investigación, López pretendía obtener la tenencia de los niños para utilizarla como un recurso legal que le permitiera evitar el cumplimiento efectivo de su pena en una unidad carcelaria, solicitando beneficios de prisión domiciliaria por tener menores a cargo. A cambio de los niños, la mujer habría ofrecido una suma de dinero y un terreno.

Allanamiento y hallazgo de droga

La rápida intervención policial permitió localizar a los pequeños de inmediato. Tras ser rescatados, fueron restituidos y quedaron bajo la custodia de su abuela materna, mientras se les brinda asistencia por su situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, el procedimiento no terminó allí. Al allanar el domicilio de la mujer señalada como compradora, los efectivos encontraron elementos que ratifican su vínculo con el tráfico de sustancias:

20 envoltorios de cocaína listos para la venta.

Una «piedra» de cocaína de tamaño considerable.

Sustancia estupefaciente fraccionada para su comercialización inmediata.

Detención y pasos a seguir

Por disposición de la Dra. Montangie, la mujer de apellido López fue detenida en el acto y trasladada a dependencias policiales, quedando a disposición de la Justicia.

Este hecho no solo pone de relieve la peligrosidad de las bandas dedicadas al narcomenudeo en la zona, sino también el nivel de degradación al que llegan ciertos delincuentes al intentar utilizar a menores de edad como «escudos» para no terminar tras las rejas. La investigación continúa para determinar el grado de responsabilidad de los padres de los niños en este intento de transacción.