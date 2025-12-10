La policía de Concordia logró la detención en Buenos Aires de uno de los piratas del asfalto más peligrosos del país

Según se informó a 7Paginas, el procedimiento fue el resultado de varios allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano bonaerense, realizados en el marco de una causa que se originó a partir de un intento de asalto ocurrido el 8 de mayo de 2025, alrededor de las 2:30 de la madrugada, a la altura del kilómetro 248 de la Ruta Nacional 14, en Estancia Grande, al sur del departamento Concordia.

En aquella oportunidad, el delincuente profesional Mario Devita, oriundo de la provincia de Buenos Aires, con la colaboración del empleado municipal de Concordia Enrique Escayola —quien habría actuado como entregador y actualmente se encuentra con arresto domiciliario— intentó concretar un asalto con el objetivo de robar 500 mil dólares. Alertada a tiempo, la policía logró detener a Devita con el dinero y un arma de fuego en su poder.

A partir de ese procedimiento, la investigación avanzó durante varios meses y permitió identificar a otros integrantes de la organización criminal. Así se estableció la participación de Rodolfo Martínez, alias “Polaco”, y Gastón Plescia, ambos domiciliados en Buenos Aires, quienes además habrían marcado otros puntos del departamento Concordia con la intención de concretar nuevos asaltos violentos.

Toda la información fue elevada al fiscal José Arias, quien solicitó al Juzgado de Garantías, a cargo del doctor Mauricio Guerrero, un total de ocho allanamientos en los partidos de San Martín, San Nicolás, San Fernando, Berazategui y Morón, con la colaboración del Departamento de Casos Especiales de la Policía Bonaerense. Como resultado de esos operativos se logró la detención de Martínez y Plescia, además del secuestro de teléfonos celulares, equipos de comunicación, un chaleco antibalas, una escopeta y cartuchería.

Durante uno de los allanamientos realizados en un country también se halló documentación vinculada a Lucas Guillermo Gutiérrez Gorigotia, quien posee un pedido de detención desde el año 2024 por ser uno de los autores del robo de cajas fuertes a la firma Mosaicos Chajarí. En esa vivienda se constató la presencia de cinco vehículos de alta gama, entre ellos una Amarok V6, un Ford Raptor, una Volkswagen Taos y un Volkswagen Vento, además de dos cuatriciclos y tres motos. La Justicia de Chajarí fue notificada y dispuso el secuestro de los rodados en el marco de la causa que se investiga en esa ciudad.

Las autoridades destacaron que todos los detenidos poseen un extenso prontuario delictivo, especialmente Rodolfo “Polaco” Martínez, de casi 60 años, reconocido a nivel nacional como uno de los líderes de la piratería del asfalto, con antecedentes por asaltos a bancos y robos de gran envergadura en distintas provincias, lo que lo convierte en uno de los delincuentes más peligrosos del conurbano bonaerense.

Desde la fuerza resaltaron el trabajo coordinado entre la Policía de Entre Ríos y la Policía de Buenos Aires, que permitió sacar de circulación a una organización criminal de altísima peligrosidad, vinculada a hechos que conmocionaron a Concordia y Chajarí. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.