La Policía de Concordia recuperó un vehículo en una causa por presunta estafa

Personal de la Comisaría Séptima de Concordia intervino en una investigación iniciada a partir de una denuncia por una presunta maniobra de estafa y retención indebida, relacionada con una operación de transporte de madera y la posterior entrega de un automóvil en garantía.

De acuerdo con lo denunciado, el episodio se inició el pasado 11 de agosto, cuando el damnificado habría cargado madera en un camión perteneciente a otra persona, dedicada al transporte.

Al día siguiente, según consta en la denuncia, el transportista le comunicó que había sido sancionado con una multa de 600.000 pesos por exceso de peso y que había abonado esa infracción con dinero propio.

Posteriormente, el denunciante manifestó que entregó un cheque por un monto superior a dos millones de pesos, con el objetivo de que el transportista descontara el importe correspondiente a la multa y le restituyera el dinero restante.

Sin embargo, siempre según el relato incorporado a la denuncia, solamente habría recibido 200.000 pesos, tras lo cual dejó de obtener respuestas por parte de la otra persona.

Ante esta situación, el denunciante habría concurrido a reclamar por el dinero. En esas circunstancias, aseguró haber sido amenazado y terminó entregando su Volkswagen Fox como garantía provisoria.

Según su declaración, también quedaron en poder del transportista documentación personal y documentación correspondiente al vehículo.

Posteriormente, el denunciante habría intentado solucionar la situación mediante el pago del valor de la multa, pero la otra persona se habría negado a restituirle el automóvil.

A partir de la denuncia, se iniciaron las actuaciones correspondientes y se solicitaron medidas judiciales para avanzar en la investigación.

En ese marco, efectivos policiales llevaron adelante un allanamiento en una vivienda de Concordia y continuaron posteriormente con distintas tareas investigativas destinadas a localizar el vehículo.

Los efectivos procedieron al secuestro formal de un Volkswagen Fox Cross, que quedó a disposición de la autoridad judicial competente.

La investigación continúa y se llevan adelante las diligencias de rigor para determinar las circunstancias en las que se produjo el hecho denunciado y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder.

Redaccion de 7Paginas