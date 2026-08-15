La policía de Concordia rescató a un equino en estado de maltrato

Un nuevo operativo policial permitió poner a resguardo a un equino que se encontraba en deficientes condiciones de salud y cuidado en la vía pública de la ciudad de Concordia.

El procedimiento se llevó a cabo durante la tarde de este viernes 14 de agosto, alrededor de las 16:30 horas, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre la presencia de un caballo en evidente estado de maltrato e indigencia física.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría Octava se constituyeron rápidamente en las inmediaciones de la calle Jorge Odiard y Avenida Presidente Illia. En el lugar, el personal policial pudo verificar de primera mano las condiciones del animal.

Ante la constatación del hecho, se dio la correspondiente intervención a través de la línea 101 y se solicitó la colaboración del personal de la Brigada de Arriada.

Con información de la policía de Concordia

Redaccion de 7Paginas