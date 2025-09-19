7PAGINAS

Jueves 18 de septiembre de 2025
La Policía de Entre Ríos firmó un convenio con el Colegio de Psicólogos para fortalecer la salud mental de su personal

En un paso significativo hacia el cuidado integral de quienes cumplen funciones de seguridad, la Policía de Entre Ríos firmó un convenio de cooperación con el Colegio de Psicólogos de la provincia.
El acuerdo fue rubricado por el Jefe de Policía de la Provincia, acompañado por el Director y la Subdirectora de la Dirección General de Personal, junto al presidente del Colegio de Psicólogos, Lic. Nicolás Kletzky, y la vicepresidenta, Lic. Gabriela Benítez.

Este convenio, que venía gestándose desde hace tiempo, tiene como objetivo facilitar a los funcionarios policiales el acceso a atención especializada en salud mental, con el fin de promover la prevención y el abordaje integral de las problemáticas que puedan presentarse en el ejercicio de la función policial.

Desde la institución remarcaron a 7Paginas, que la medida busca garantizar un acompañamiento profesional a quienes a diario enfrentan situaciones de alto estrés, reforzando así su bienestar personal y laboral.

De esta manera, la Policía de Entre Ríos reafirma su compromiso con la protección y el cuidado de su personal, reconociendo que la salud mental es un pilar fundamental para el desarrollo humano y profesional dentro de la fuerza.