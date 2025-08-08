La Policía de Entre Ríos otorgará licencias anuales obligatorias a su personal

La decisión se da en un contexto de creciente preocupación por los recientes casos de suicidios registrados en la fuerza, y busca reforzar el cuidado psicofísico de los agentes.

De acuerdo a la Ley 5654, que regula el Régimen del Personal Policial de la provincia, el artículo 105º establece que el personal con estabilidad en el cargo tiene derecho a un período de licencia anual ordinaria, considerado fundamental para la recuperación física y mental tras un año de tareas demandantes.

Desde la Asesoría Legal se remarcó que el descanso es un derecho subjetivo, pero regulado por la necesidad de mantener la continuidad del servicio. Por ello, la resolución dispone que será la propia Policía de Entre Ríos la encargada de elaborar el cronograma, de manera que no se comprometa la seguridad ciudadana ni la prestación de servicios esenciales.

El uso de la licencia será obligatorio para todos los efectivos, sin distinción de jerarquías ni funciones, conforme a lo establecido en la resolución DP 563/97. La medida también busca evitar acumulaciones o postergaciones innecesarias, garantizando que cada agente disponga del tiempo de descanso correspondiente.

Con esta disposición, las autoridades provinciales esperan que la planificación ordenada de las licencias contribuya al bienestar del personal y a un mejor desempeño en sus funciones.

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas