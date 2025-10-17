La Policía de Entre Ríos se capacitó en control y fiscalización de buenas prácticas fitosanitarias

El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Gualeguay y contó con la participación de agentes de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial y de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales.

La capacitación estuvo a cargo de especialistas del ámbito provincial: la Ingeniera Carina Gallegos (Dirección de Agricultura del Ministerio de Desarrollo Económico), la Ingeniera Gabriela Joubert y el Dr. Osvaldo Fernández (Secretaría de Ambiente), junto a la Ingeniera Gabriela Zermatten, responsable del Programa Campo Limpio.

Durante la jornada se abordaron los alcances de la Ley Nacional N° 27.279, que establece los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios. Se recordó que dichos envases deben ser enviados a los Centros de Almacenamiento Transitorio, estando prohibida su comercialización o reutilización para otros fines. La falta de una gestión adecuada puede implicar riesgos para la salud pública, tipificados en el Artículo 201° del Código Penal Argentino.

Asimismo, se profundizó en los contenidos de la Ley Provincial N° 11.178 sobre Buenas Prácticas en Materia Fitosanitaria, poniendo énfasis en el control de los equipos de aplicación y en las condiciones para garantizar una correcta manipulación y uso de productos agroquímicos.

Otro de los temas tratados fue la sanidad de los cítricos y los controles vinculados al Huanglongbing (HLB), enfermedad que afecta gravemente la producción citrícola, analizando los alcances de la Ley N° 9085 (Ley Citrícola).

Desde la fuerza destacaron que este tipo de capacitaciones permiten reforzar el rol activo de la Policía entrerriana en el control rural y ambiental, contribuyendo al cuidado del ambiente, la salud pública y el acompañamiento al sector productivo.

Redacción 7Paginas