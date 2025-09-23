La Policía de Salto incautó contrabando y detuvo a dos hombres de Concordia

Según informaron las autoridades, el procedimiento fue resultado de un trabajo de inteligencia y vigilancia montado en el lugar, ante la sospecha de que por ese sector del río Uruguay ingresaría mercadería de manera ilegal.

En el momento en que dos hombres cargaban el contrabando en una camioneta, la Policía irrumpió en la escena y procedió a su detención. Los implicados son dos ciudadanos de Concordia, Argentina, quienes quedaron a disposición de la Justicia uruguaya.

Cabe mencionar que la zona de Arenitas Blancas, donde se realizó el operativo, se ubica frente a la Costanera Norte de Concordia, lo que convierte al sector en un punto estratégico y de frecuente vigilancia por las fuerzas de seguridad de ambos países.

Las investigaciones continúan para determinar el origen y el destino final de la mercadería incautada.

Con información de TDN

Redaccion de 7Paginas