7PAGINAS

Martes 23 de septiembre de 2025
Facebook Instagram
Menú

La Policía de Salto incautó contrabando y detuvo a dos hombres de Concordia

Un importante operativo policial se desarrolló en las últimas horas en la ciudad de Salto, Uruguay, donde efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas y de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Salto lograron desbaratar una maniobra de contrabando en la zona de Costanera Sur, próxima a Arenitas Blancas.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Según informaron las autoridades, el procedimiento fue resultado de un trabajo de inteligencia y vigilancia montado en el lugar, ante la sospecha de que por ese sector del río Uruguay ingresaría mercadería de manera ilegal.

En el momento en que dos hombres cargaban el contrabando en una camioneta, la Policía irrumpió en la escena y procedió a su detención. Los implicados son dos ciudadanos de Concordia, Argentina, quienes quedaron a disposición de la Justicia uruguaya.

Cabe mencionar que la zona de Arenitas Blancas, donde se realizó el operativo, se ubica frente a la Costanera Norte de Concordia, lo que convierte al sector en un punto estratégico y de frecuente vigilancia por las fuerzas de seguridad de ambos países.

Las investigaciones continúan para determinar el origen y el destino final de la mercadería incautada.

Con información de TDN

Redaccion de 7Paginas