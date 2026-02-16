La Policía decidió poner fin a las cuadreras clandestinas en Concordia

Al arribar al lugar, los efectivos observaron la presencia de aproximadamente 30 caballos y alrededor de 50 personas que participaban de una competencia hípica no autorizada. Ante la presencia policial, los concurrentes se dispersaron rápidamente, abandonando el sitio.

En el procedimiento fueron hallados dos equinos que quedaron en el lugar, por lo que se procedió a su formal retención con intervención de la Justicia competente. Posteriormente, los animales fueron trasladados por personal del Centro Ecuestre municipal al predio correspondiente, donde permanecen bajo resguardo.

Cabe recordar que este tipo de carreras ya habían sido denunciadas por vecinos del barrio La Roca durante 2025, cuando se desarrollaban en esa zona. Según manifestaron en su momento, estos encuentros estaban acompañados por hechos de violencia, consumo de drogas y apuestas ilegales.

Las cuadreras clandestinas son una práctica que se viene repitiendo desde hace tiempo en distintos sectores de la zona oeste de Concordia, generando preocupación en la comunidad. Con este operativo, la Policía busca marcar un precedente y avanzar en el desmantelamiento de estas actividades fuera de la ley, reforzando controles y actuando ante cada denuncia vecinal.