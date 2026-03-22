La Policía desactivó un posible enfrentamiento armado entre familias en un barrio de Concordia

El procedimiento fue ejecutado por personal de la Comisaría Séptima, que concretó un total de ocho allanamientos en el barrio Los Pájaros, con el apoyo de efectivos de grupos especiales provenientes de otros departamentos. Las medidas fueron ordenadas en el marco de una investigación judicial iniciada a partir de denuncias cruzadas entre vecinos, con intervención del fiscal José Arias, la fiscal Macarena Mondragón y el juez de Garantías Francisco Ledesma.

Según se informó a 7Paginas, el conflicto tuvo su origen el pasado 12 de marzo en inmediaciones de calles El Caburé y Pública, donde se produjo un altercado entre las partes, en el que se habrían registrado amenazas que encendieron la alarma de las autoridades.

Durante los allanamientos, los uniformados secuestraron teléfonos celulares y prendas de vestir que serán sometidos a pericias, ya que podrían aportar elementos clave para el avance de la causa.

Desde la fuerza destacaron que el despliegue no solo respondió a las directivas judiciales, sino también a una estrategia preventiva para evitar una escalada de violencia que, según trascendió, podría haber tenido consecuencias fatales. En ese sentido, no pasó desapercibido el antecedente ocurrido el año pasado, cuando un conflicto de similares características terminó con una joven asesinada, lo que refuerza la preocupación por este tipo de disputas.

La investigación continúa en curso, mientras que las autoridades remarcaron la importancia de estas intervenciones para preservar el orden público y garantizar la convivencia pacífica entre los vecinos.