La Policía destacó el buen comportamiento de los estudiantes de Concordia

Desfiles de carrozas

Durante ocho noches se llevaron adelante los tradicionales desfiles de carrozas alegóricas y humorísticas, con una concurrencia aproximada de 1.500 personas. Para garantizar la seguridad, se dispuso un operativo con 33 funcionarios policiales de distintas comisarías y oficinas, quienes trabajaron en la prevención de ilícitos y riñas, permitiendo que los estudiantes celebren en un clima pacífico y familiar.

Noche de serenata

El sábado 20 de septiembre, desde las 23:45 horas, se implementaron controles en tres accesos a la ciudad, además de patrullajes dinámicos en diferentes sectores. En total, participaron 80 efectivos policiales, junto con personal de Tránsito, Seguridad Urbana e Inspección General de la Municipalidad de Concordia.

Se realizaron controles de alcoholemia y de documentación vehicular, además de procedimientos con la intervención del can de la División Drogas Peligrosas. En este marco, se inspeccionaron nueve colectivos que trasladaban estudiantes a una fiesta privada en las afueras de la ciudad. Durante los controles, se procedió al secuestro de bebidas alcohólicas transportadas por menores, disimuladas en distintos envases.

Banderazo y elección de los Reyes 2025

Otro de los eventos destacados fue el banderazo y la elección de los Reyes de los Estudiantes 2025, que reunió a miles de jóvenes. La Policía dispuso 20 funcionarios en la parte externa para ordenar el ingreso al Club Ferrocarril, lugar donde se desarrolló la fiesta, además de dos patrullas motorizadas, un móvil policial, personal de Tránsito y una ambulancia para garantizar la seguridad.

Dentro del club, la cobertura estuvo a cargo de 25 policías de servicio adicional y 20 efectivos de la Jefatura Departamental, quienes brindaron seguridad a los 2.000 espectadores que asistieron. El evento finalizó a las 4 de la madrugada del lunes 22 de septiembre, sin registrarse novedades.

Balance positivo

Desde la fuerza destacaron a 7Paginas, la importancia de los operativos de control y prevención, pero sobre todo el comportamiento responsable de los estudiantes, que permitió que esta edición de la Semana del Estudiante en Concordia sea recordada como una verdadera fiesta de la juventud, vivida con alegría y sin incidentes.