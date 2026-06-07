La Policía evitó un posible hecho de violencia entre vecinos de Concordia

Según informaron fuentes policiales a 7Paginas, durante la mañana de este domingo un vecino denunció haber sido amenazado por otro hombre, quien presuntamente le exhibió una cuchilla de importantes dimensiones durante una discusión.

A raíz de la denuncia y en el marco de una causa que se encuentra en etapa de investigación, personal de la Comisaría Primera llevó adelante un procedimiento durante la tarde de este domingo, dando cumplimiento a una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del juez Ives Bastián.

El operativo se desarrolló en una vivienda ubicada en el barrio Ex Molino, en la zona sur de la ciudad. Durante la requisa, los efectivos secuestraron una cuchilla de fabricación artesanal de aproximadamente 38 centímetros de largo, además de un cartucho calibre 32 y otro calibre 7.62.

Asimismo, los uniformados constataron la existencia de otros elementos cortopunzantes de gran tamaño dentro del domicilio, los cuales fueron incorporados a las actuaciones correspondientes.

Como resultado del procedimiento, el morador de la vivienda fue aprehendido y notificado de las medidas judiciales dispuestas en el marco de la investigación.

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del fiscal de turno, Mario Figueroa, quien continúa interviniendo en la causa para determinar las circunstancias del hecho denunciado y las eventuales responsabilidades penales.

Fuentes policiales indicaron que la rápida intervención permitió neutralizar una situación de conflicto que podría haber derivado en consecuencias más graves entre los vecinos involucrados.