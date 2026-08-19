La Policía Federal allanó la Jefatura Departamental Paraná de la Policía y detuvo al subcomisario Rosatelli. También allanamientos en Chajari

Se trata de un procedimiento realizado en el marco de una causa por narcotráfico donde se encuentra señalado el subcomisario Daniel Rosatelli, quien estaba al frente del Departamento Jurídico de la repartición, en especial en tiempos del exjefe departamental, comisario Carlos Schmunk.

Según supo 7Paginas, simultáneamente se esta produciendo un allanamiento en una ivienda de calle Repetto y San Luis donde Rosatelli tiene su domicilio particular.

Cabe mencionar que Daniel Rosatelli, es hijo del ex sub jefe de la policía de Entre Rios, y hermano del actual jefe de la policía departamental Concordia Jose Maria Rosatelli.

Fuentes policiales confirmaron que Rosatelli fue detenido en su domicilio particular.

Con información de Analisis y 7Paginas