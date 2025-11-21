La Policía Federal de Concordia desbarató un punto de venta de drogas y detuvo a dos personas

El procedimiento fue resultado de una investigación desarrollada por la División Antidrogas Concordia, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones, en el marco de las tareas preventivas dispuestas por el Ministerio de Seguridad de la Nación. La causa es impulsada por la Unidad Fiscal de Concordia, a cargo del fiscal Dr. Zabaleta.

Las pesquisas se centraron en una vivienda ubicada sobre calle Pueyrredón, donde los investigadores lograron confirmar maniobras de comercialización de drogas presuntamente realizadas por los residentes del lugar, en infracción a la Ley 23.737.

Con los elementos de prueba reunidos, el Juzgado de Garantía Nº 3 de Concordia, a cargo del Dr. Ledesma, libró la orden de allanamiento. Según se informó a 7Paginas, el operativo se concretó durante la tarde de este jueves, con un despliegue coordinado que permitió neutralizar la actividad ilegal.

Durante la diligencia se incautó droga fraccionada lista para su distribución, dinero en efectivo considerado producto de la comercialización, un arma de fuego con sus respectivas municiones y varios teléfonos celulares. Además, fueron detenidos un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, señalados como los principales investigados. Quedaron a disposición de la Justicia.