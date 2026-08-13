La Policía Federal desarticuló tres puntos de venta de droga en un barrio de Concordia

La Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante un operativo simultáneo en tres viviendas del barrio Gerardo Yoya II, de la ciudad de Concordia, donde, según la investigación, funcionaban puntos destinados a la venta de estupefacientes al menudeo.

El procedimiento fue resultado de una investigación desarrollada por la División Antidrogas Concordia, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico y coordinada por el Departamento Federal de Investigaciones.

La pesquisa permitió establecer que desde tres inmuebles se comercializaban estupefacientes previamente fraccionados. A partir de las tareas de inteligencia criminal, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables y determinar que una de las viviendas era utilizada como lugar de acopio de la droga.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 4 de Concordia, a cargo de la Dra. María Gabriela Seró, ordenó el allanamiento de los tres domicilios, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley 23.737, que reprime los delitos relacionados con estupefacientes.

Cocaína fraccionada y un búnker demolido

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron cocaína fraccionada y acondicionada para su presunta comercialización.

Como consecuencia del operativo, un hombre quedó supeditado a la causa a disposición de la Justicia.

Uno de los aspectos destacados del procedimiento fue la demolición de la estructura utilizada como “búnker” para el acopio y venta de drogas. La medida fue dispuesta por el magistrado interviniente y para concretarla se contó con la colaboración de la Guardia Urbana de Concordia.

La intervención judicial estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Concordia, dirigida por el Dr. Fabio Zavaleta, quien dispuso el secuestro de todo el material encontrado durante los allanamientos.

Investigación contra el narcomenudeo

Desde la Policía Federal señalaron a 7Paginas, que el resultado forma parte de las tareas de investigación y prevención desarrolladas contra el narcotráfico y la comercialización de estupefacientes.

La fuerza destacó que este tipo de procedimientos apunta a desarticular los puntos utilizados para la venta de droga y avanzar sobre las estructuras dedicadas al narcomenudeo en distintos sectores de la ciudad.

La investigación continúa bajo intervención de la Justicia, mientras se analizan los elementos secuestrados durante los procedimientos realizados en el barrio Gerardo Yoya II.

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