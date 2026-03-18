La policía Federal desbarató un búnker de drogas en la zona de la Costanera de Concordia

Según lo informado a 7Paginas, el operativo fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), a partir de una causa iniciada tras un oficio judicial de la Unidad Fiscal de Concordia, a cargo del fiscal Fabio Zabaleta, quien ordenó investigar maniobras vinculadas a la comercialización de drogas en una vivienda del barrio Costanera.

Investigación y allanamiento

Luego de tareas de inteligencia, vigilancia y análisis de información, los agentes lograron determinar que el inmueble era utilizado como un punto de acopio y venta de cocaína bajo la modalidad de narcomenudeo.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°4 de Concordia, a cargo de la jueza María Gabriela Sero, ordenó el allanamiento del domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Belgrano y Pedro Coldaroli.

Secuestro de droga y un detenido

Durante el procedimiento, los efectivos lograron la detención de un hombre argentino, mayor de edad, y el secuestro de unas 200 dosis de cocaína listas para su comercialización.

El detenido quedó a disposición de la Justicia por infracción a la Ley de Drogas, junto a los elementos incautados en el operativo.

Con este procedimiento, las fuerzas federales lograron desarticular un nuevo punto de venta de drogas en la ciudad, en el marco de las acciones para combatir el narcomenudeo en la región.