La Policía Federal desbarató un punto de venta de drogas en barrio Constitución y detuvo a tres personas

Según lo informado a 7Paginas, el operativo fue el resultado de una investigación desarrollada por personal dependiente del Departamento Federal de Investigaciones, en el marco de tareas preventivas dispuestas por el Ministerio de Seguridad Nacional.

Investigación y allanamiento

La causa fue impulsada por la Unidad Fiscal de Concordia, a cargo del Dr. Zabaleta, y se centró en un domicilio particular donde, tras diversas tareas de inteligencia y seguimiento, se logró constatar que sus moradores realizaban maniobras de venta de drogas en infracción a la Ley 23.737.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, el Juzgado de Garantías N° 3 de Concordia, a cargo del Dr. Ledesma, ordenó el allanamiento del inmueble.

El procedimiento se concretó durante la tarde mediante un operativo coordinado que permitió neutralizar la actividad ilícita en el lugar.

Detenidos y secuestro de droga

Como resultado del allanamiento, fueron detenidos dos hombres y una mujer, señalados como responsables de la comercialización de estupefacientes. Los tres quedaron a disposición de la Justicia y serán indagados en las próximas horas.

Durante el operativo se secuestró clorhidrato de cocaína fraccionado y listo para su distribución, además de una suma de dinero en efectivo presuntamente vinculada a la actividad ilegal.