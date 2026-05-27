La Policía Federal desmanteló un centro de venta de drogas y detuvo a dos sujetos en Concordia

En el marco de los operativos supervisados por el Ministerio de Seguridad de la Nación para el combate contra el narcotráfico en todo el país, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon un punto de comercio de estupefacientes al menudeo en un barrio de Concordia. El procedimiento culminó con la detención de dos personas.

El origen de la investigación

La causa tuvo su génesis a principios de mayo del corriente año, cuando la Unidad Fiscal de Concordia, a cargo del Dr. Fabio Zabaleta, emitió un oficio judicial destinado a la División Antidrogas Concordia. A través de dicha manda, se solicitó formalmente la realización de tareas investigativas tendientes a descifrar si un domicilio en particular funcionaba como centro de expendio de sustancias ilícitas.

En consecuencia, los uniformados desplegaron amplios trabajos de campo y análisis de la información recabada. Mediante estas vigilancias y seguimientos, se logró establecer fehacientemente que el inmueble en la mira era utilizado para el acopio, fraccionamiento y posterior comercialización de clorhidrato de cocaína.

Allanamiento y secuestro

Con la totalidad de las pruebas aportadas por los investigadores, el Juzgado de Garantías N°1 de Concordia, a cargo por subrogancia de la Dra. María Gabriela Seró, libró la orden de allanamiento sobre la vivienda emplazada en la calle Anacleto Medina.

Durante el procedimiento de irrupción, el personal de la PFA procedió a la detención de dos hombres mayores de edad, señalados como los responsables de la actividad ilícita.

Asimismo, tras la requisa del lugar, los efectivos lograron el secuestro de los siguientes elementos:

404 gramos de clorhidrato de cocaína (fraccionada y en trozos).

Dinero en efectivo en billetes de baja denominación (presumiblemente fruto de las ventas).

Un teléfono celular.

Documentación de vital interés para el avance de la judicatura.

Según se informó a 7Paginas, los detenidos, junto con todo el material incautado, quedaron a disposición de la justicia local bajo los cargos de infracción a la Ley de Estupefacientes.