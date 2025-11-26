La policía Federal secuestró gran cantidad de mercadería importada de contrabando por más de 160 millones de pesos en Paso de los Libres

El procedimiento tuvo lugar durante un control vehicular de prevención de delitos federales sobre la Ruta Nacional Nº 14, a la altura del kilómetro 495. Allí, personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Paso de los Libres de la PFA, le indicó a un camión de gran porte que detuviera su marcha. Al inspeccionar el rodado, los efectivos detectaron numerosas cajas de cartón con productos de origen extranjero que no contaban con facturas ni remitos respaldatorios.

De inmediato, se dio intervención al Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo del Dr. Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, con intervención de la Secretaría Penal N° 2 del Dr. Nahuel Oliva. El magistrado dispuso la apertura de las cajas en conjunto con personal del Depósito Fiscal de la ARCA de Paso de los Libres.

En el interior se hallaron 532 perfumes, 54 colonias, 45 termos, 25 artefactos electrónicos, 41 pares de zapatillas de distintas marcas y modelos, 66 potes de crema de diversas firmas, 76 prendas de vestir y 850 pastillas y ampollas inyectables de nutrición dietética y esteroides anabólicos.

Cabe destacar que, debido a las inclemencias climáticas registradas durante el procedimiento, la interdicción y apertura del cargamento se realizaron en el Círculo de Suboficiales de la Policía Federal Argentina de la mencionada ciudad correntina.

Finalmente, tanto el chofer (un hombre de 43 años, de nacionalidad argentina), quien fue notificado de la causa, como el camión y la mercadería valuada en más de 160 millones de pesos, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción al Código Aduanero