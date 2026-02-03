La Policía interceptó un cargamento de cigarrillos de contrabando en la zona de La Tortuga Alegre

El procedimiento, según se informó a 7Paginas, se llevó a cabo entre la 1 y las 3 de la madrugada, y estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Novena, con la colaboración de la Brigada y la Comisaría Quinta, en un control dispuesto para prevenir la pesca indiscriminada y el abigeato en ese sector rural.

Durante el operativo, los uniformados detuvieron la marcha de un automóvil Renault 11, color blanco, que era conducido por un hombre de 53 años. Al inspeccionar el vehículo, se constató la presencia de 20 bultos que contenían 50 cartones de cigarrillos, lo que totaliza 1.000 atados, presuntamente ingresados de manera ilegal al país. Asimismo, se procedió al secuestro de un teléfono celular Motorola G05.

El conductor fue correctamente identificado en el lugar y se dio inmediata intervención a la Justicia Federal. En ese sentido, el secretario del Juzgado Federal, Dr. Alan Bergdolf, dispuso el secuestro del vehículo y de la mercadería, quedando ambos elementos a disposición del magistrado interviniente.