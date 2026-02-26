La Policía reforzó la presencia en las calles durante la noche en Concordia

A partir de las 00:00 horas, personal de la Comisaría Segunda puso en marcha el Operativo Preventivo de Saturación Nocturno, el cual se desarrolló en los barrios Las Tablitas, 90 Viviendas, José Hernández, Cañaveral de Rivoli, Cabildo y Pompeya Sur.

El objetivo principal fue reforzar la prevención del delito, incrementar la presencia policial en la vía pública y brindar mayor seguridad a los vecinos de esos sectores.

Del despliegue participaron móviles policiales, personal de la Sección Motorizada, efectivos del Cuerpo y Guardia y agentes de la Comisaría Segunda. Durante la recorrida se realizaron patrullajes dinámicos y controles selectivos en puntos estratégicos de cada barrio.

Como resultado del operativo, se identificó a 16 personas en la vía pública y se controlaron tres motocicletas, sin que se informaran incidentes de relevancia.

Desde la fuerza indicaron a 7Paginas, que este tipo de procedimientos continuarán realizándose en distintos puntos de Concordia, con el fin de fortalecer la prevención y dar respuesta a las demandas de seguridad de los vecinos.