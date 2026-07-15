La policía sorprende a los vendedores de drogas a cualquier hora en las calles de Concordia

Según pudo saber 7Paginas, los procedimientos responden a una estrategia preventiva que busca adaptarse a las nuevas modalidades del narcomenudeo, ya que muchos vendedores dejaron de operar desde domicilios particulares para concretar las transacciones en la vía pública, dificultando así las tareas investigativas.

Dos detenidos con marihuana en inmediaciones de calles 57 y Córdoba

Uno de los procedimientos fue realizado por efectivos de la Comisaría Séptima en la zona de calles 57 y Córdoba.

Durante un operativo de identificación de personas, los policías observaron a dos hombres que, al advertir la presencia de los uniformados, intentaron darse a la fuga. En la huida descartaron 14 envoltorios con marihuana, aunque fueron alcanzados y reducidos a pocos metros.

Además de la sustancia estupefaciente, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para la continuidad de la investigación.

Otro procedimiento en barrio La Arrocera

En otro de los operativos desarrollados en forma simultánea, personal de la División Motorizada intervino en el barrio La Arrocera, donde identificó a un hombre que llevaba entre sus pertenencias un paquete de cigarrillos.

Al inspeccionar el contenido, los uniformados encontraron 17 envoltorios con clorhidrato de cocaína, por lo que se dio inmediata intervención al fiscal de turno.

El funcionario judicial ordenó la aprehensión del sospechoso y el secuestro de la droga para la realización de las actuaciones correspondientes.

Operativos en distintos barrios y horarios

Desde la fuerza indicaron que estos procedimientos forman parte de los Operativos de Saturación que se desarrollan de manera periódica en diferentes sectores de la ciudad, alternando barrios y horarios con el objetivo de fortalecer la presencia policial, prevenir delitos y combatir el narcomenudeo.

Las autoridades destacan que este esquema de trabajo permite responder a los cambios en las modalidades de comercialización de estupefacientes, con controles permanentes en la vía pública para detectar a quienes intentan distribuir droga en distintos puntos de Concordia.