La Prefectura Concordia celebró su 192º aniversario reafirmando su compromiso con la seguridad y la comunidad

El acto, realizado en la sede local de Prefectura, estuvo presidido por el jefe de la dependencia, Prefecto Jorge Horacio Ribinski, y contó con la presencia del intendente Francisco Azcué, a Jueza Federal Dra. Analía Ramponi, y autoridades de distintas fuerzas de seguridad, además de familiares, vecinos y personal en actividad y retiro.

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando miembros retirados y jubilados recibieron el sable como distinción, un símbolo de honor por su paso y entrega en la fuerza.

Durante su discurso, el prefecto Ribinski destacó la profunda historia y el rol fundamental que ha tenido Prefectura en el desarrollo de Concordia:

“Este no es un acto más del calendario institucional, es un momento de reflexión, gratitud y compromiso. Representa casi dos siglos de presencia ininterrumpida sobre las aguas del río Uruguay, de vigilancia constante, de auxilio permanente y de entrega silenciosa.”

Ribinski recordó los orígenes de la institución en Concordia, vinculados a la fundación misma de la ciudad, “Cuando en 1832 se fundó Concordia, ya había hombres dedicados a custodiar estas costas. Un año después, el gobernador Pascual Echagüe habilitó oficialmente el puerto, designando como primer jefe al coronel Antonio Navarro, figura que encarna el espíritu fundacional de esta Prefectura.”

Asimismo, el jefe local repasó la evolución histórica del puerto y la labor de la Prefectura a lo largo de los años, destacando su adaptación a los nuevos tiempos y desafíos.

“Hoy reafirmamos nuestra importancia estratégica, manteniendo el compromiso permanente con la seguridad, la ley y la comunidad”, señaló.

En otro tramo de su discurso, Ribinski puso en valor la labor cotidiana del personal, “Somos la primera línea en la preservación del orden en las aguas jurisdiccionales, en la fiscalización de embarcaciones, en la prevención de accidentes y en la aplicación de normas que garantizan la seguridad de la vida humana en el agua.”

El prefecto también resaltó los resultados en procedimientos contra el contrabando y el tráfico de estupefacientes, subrayando la dedicación y coordinación operativa de los efectivos locales.

Finalmente, dedicó unas palabras a las familias de los prefecturianos, “Ellas sostienen desde el hogar la misma bandera de compromiso que nosotros llevamos en el uniforme. Nuestro mayor orgullo es la confianza que la comunidad deposita en nosotros.”

El acto concluyó con un aplauso cerrado de los presentes, reafirmando el profundo vínculo entre la Prefectura y la comunidad concordiense, en un aniversario que volvió a poner en valor los pilares de servicio, honor y vocación que definen a la institución.

Participaron de la ceremonia el Secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio; la Jueza Federal de Concordia Analía Ramponi; la Cónsul de Uruguay en Concordia Fiorella Scayola; el Jefe Prefectura Represa Salto Grande Prefecto Andrés Aguirre; integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; familiares y público en general.

