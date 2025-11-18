La prensa uruguaya destacó la dura crítica del intendente de Colón al presidente Yamandú Orsi por la planta de HIF Global

Según el medio oriental, la cobertura se enmarcó en la multitudinaria marcha realizada por vecinos de Colón y de toda la microrregión, quienes se movilizaron desde la plaza Artigas hasta la cabecera del Puente Internacional “José Gervasio Artigas” para expresar su rechazo a la construcción de la planta del lado uruguayo, ubicada frente a la ciudad entrerriana.

Una manifestación masiva y pacífica

El País detalló que la movilización atravesó las calles de Colón rumbo a la Ruta 135 en dirección al puente internacional. Participaron familias en autos, motos y bicicletas, acompañadas por organizaciones ambientalistas y vecinos autoconvocados, llevando banderas y carteles con reclamos dirigidos directamente a HIF Global. La información fue confirmada también por el Municipio de Colón a través de su sitio web.

Las declaraciones de Walser que resonaron en Uruguay

En ese contexto, el intendente José Luis Walser reiteró su posición sobre el impacto de la planta en Paysandú y volvió a apuntar contra el mandatario uruguayo. “Es la expresión de la comunidad de Colón y de la microrregión, que viene reclamando hace tiempo que el presidente Orsi nos escuche; esa planta no puede instalarse en ese lugar”, sostuvo en declaraciones a medios locales, reproducidas luego por la prensa uruguaya.

Walser recordó además los compromisos que, según afirmó, había anunciado Orsi respecto de posibles modificaciones en el proyecto: “Dijo que la planta se iba a correr o se iban a bajar las chimeneas y ninguna de esas cosas pasó”. Aseguró que la región vuelve a elevar su reclamo porque los acuerdos mencionados “nunca se hicieron realidad”.

“Se terminan los tiempos institucionales”

El jefe municipal calificó la marcha como un mensaje “contundente” y advirtió que la paciencia institucional está llegando a su límite. “Se terminan los tiempos institucionales y de Cancillería, y hay que empezar a tomar decisiones”, remarcó.

La controversia por la instalación de la planta de HIF Global continúa sumando capítulos a ambos lados del río, mientras los vecinos y las autoridades locales insisten en que el proyecto debe ser revisado por su cercanía a Colón y por los posibles impactos ambientales y urbanísticos que podría generar.

Redacción de 7Paginas