La presidenta del barrio Sarmiento agradeció el acompañamiento de los vecinos

Cabe recordar que en los últimos días un grupo reducido de personas, con una postura crítica hacia la gestión municipal, intentó instalar la posibilidad de realizar cortes de ruta para responsabilizar al Municipio por distintas problemáticas del sector. Sin embargo, Peralta salió públicamente a desmentir esas versiones en una nota brindada a 7Paginas, donde además sostuvo que dichas acciones estarían motivadas por intereses políticos.

La reunión convocada por la comisión vecinal contó con la participación de numerosos vecinos del barrio, quienes se acercaron para interiorizarse sobre la situación y expresar su apoyo a la actual conducción. Tras el encuentro, la presidenta volvió a dialogar con un cronista de 7Paginas y manifestó su satisfacción por la respuesta obtenida. “Estoy muy contenta con los vecinos que apoyaron la reunión y se acercaron a escuchar y a acompañar”, expresó.

Asimismo, Peralta aprovechó la ocasión para agradecer el acompañamiento del municipio. “Siempre nos está apoyando en nuestros reclamos. De eso se habló en la reunión y, sobre todo, se pudieron desmentir muchos dichos que circularon. Para nada estamos ajenos a los problemas que existen en el barrio, pero quedó claro que hubo gente que jugó con el sensacionalismo, agrandando más de lo que realmente son las dificultades”, señaló.

En ese sentido, la presidenta fue clara al marcar límites respecto a la forma de actuar de quienes impulsaron las protestas. “No pueden venir a pasar por encima de la comisión vecinal con una supuesta mesa de trabajo, porque a nosotros nos eligieron los vecinos. Si realmente quisieran colaborar, deberíamos estar unidos, pero a la vista está que lo que buscan no es trabajar en conjunto, sino sembrar el caos para golpear al municipio”, afirmó.

Finalmente, Peralta reiteró su compromiso de continuar trabajando junto a los vecinos y las autoridades municipales para dar respuestas a las necesidades del barrio, priorizando el diálogo y el trabajo conjunto por sobre la confrontación.