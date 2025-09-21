La primavera arrancó con clima inestable: ¿cuándo regresa el sol a la región de Salto Grande?

El clima en Concordia

En Concordia, el domingo se presentó con una mínima de 15 grados y una máxima prevista de 20. Se registraron chaparrones aislados en horas de la mañana, pero se espera que hacia la tarde el tiempo mejore, aunque con cielo mayormente nublado. La humedad se mantiene alta, con valores cercanos al 97%.

Pronóstico extendido

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones mejorarán a partir del lunes:

Lunes: mañana fresca con mínima de 6 grados, pero con un marcado ascenso de la temperatura hacia la tarde, alcanzando los 21 grados. El cielo estará despejado, marcando el regreso del sol.

Martes: mínima de 7 y máxima de 24 grados, con cielo algo nublado por la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde.

Miércoles: se prevé la jornada más fresca de la semana, con mínima de 7 y máxima de 19 grados. Cielo parcialmente nublado, aunque con buen ingreso de sol.

Jueves: temperaturas en aumento, mínima de 8 y máxima de 23 grados. El cielo se presentará algo nublado.

Viernes: el cierre de la semana laboral traerá condiciones más templadas, con mínima de 16 y máxima de 26 grados, acompañado de cielo parcialmente nublado.

Balance

Tras un arranque lluvioso y gris, el panorama climático indica que la primavera se irá afirmando en la región de Salto Grande, con mayor presencia de sol y un paulatino ascenso de las temperaturas hacia mediados y finales de la semana.

Redaccion de 7Paginas