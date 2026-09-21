La primavera comenzó con viento y un descenso de temperatura en la región de Salto Grande

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó el cese del alerta por tormentas, aunque mantiene una advertencia por fuertes vientos durante la mañana de este lunes para toda la provincia de Entre Ríos.

De acuerdo con el organismo, el área será afectada por vientos del sector oeste, rotando al sudoeste, con velocidades de entre 40 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. La advertencia abarca a los 17 departamentos entrerrianos.

El ingreso de esta masa de aire provocará un descenso de las temperaturas y el regreso de las mañanas frescas a la región.

Descenso de las temperaturas

Para este lunes, en la zona de Salto Grande se espera una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 22 grados, con cielo mayormente nublado.

Las condiciones serán aún más frescas durante el martes y miércoles. Para el martes se prevé una mínima de 6 grados y una máxima de 18, mientras que el miércoles las temperaturas oscilarán entre 7 y 22 grados, con cielo algo nublado.

Recién a partir del jueves se espera una recuperación de las temperaturas, con una mínima estimada en 11 grados y una máxima que podría alcanzar los 27 grados.

De esta manera, el inicio de la primavera estará marcado por un cambio brusco de tiempo, con viento durante las primeras horas, descenso térmico y varios días de temperaturas más propias de las últimas jornadas del invierno.

Foto: Amanecer en el parque San Carlos, gentileza Guardaparques Marcelo Cortiana

Redaccion de 7Paginas